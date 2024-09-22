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إعلان من إدارة الترخيص إلى إهالي إربد

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الأحد، 22-09-2024 10:59 ص

الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك غدا الاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة بلدية اليرموك بمنطقة حريما، من الساعة الثامنة صباحا - الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.


وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 
gnews

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