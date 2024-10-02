إعلان من الجيش بخصوص خدمة العلم

الوثائق المطلوبة
* صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.
صورة عن دفتر العائلة ساري المفعول.
صورتان شخصيتان.
* صورة عن بطاقة الجسور الصفراء والهوية الفلسطينية لمن يحملها.
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