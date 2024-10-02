 
الأربعاء 2024-10-02 08:56 ص
 
 

إعلان من الجيش بخصوص خدمة العلم

جنود الجيش العربي
جنود الجيش العربي
الأربعاء، 02-10-2024 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد - بأنه يتوجب على جميع مواليد عام (۲۰۰۷) الذكور ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم وذلك لتصويب أوضاعهم وحصرهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق (۱) تشرين الأول (٢٠٢٤) واستناداً للمادة (۱٥) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٦ والتي تنص على كل أردني ذكر أكمل السابعة عشر من عمره ضرورة الحصول على دفتر خدمة العلم قبل بلوغ السن الثامنة عشر من عمره) وتؤكد على أن صرف دفتر خدمة العلم للطلاب المنتظمين على مقاعد الدراسة سيكون من خلال مندوبين من مدارسهم وبالتنسيق مع فروع التعبئة المنتشرة في جميع محافظات المملكة.اضافة اعلان


الوثائق المطلوبة
* صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.
صورة عن دفتر العائلة ساري المفعول.
صورتان شخصيتان.
* صورة عن بطاقة الجسور الصفراء والهوية الفلسطينية لمن يحملها.


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