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إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة

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تعبيرية
السبت، 16-11-2024 11:55 ص

الوكيل الإخباري - دعت السفارة الأمريكية في الأردن العمال الذين يرغبون بالعمل في الولايات المتحدة للتعرف والتقدم على تأشيرات العمالة المؤقتة.

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وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يجب على كل مواطن أي دولة أجنبية يرغب في العمل في الولايات المتحدة أن يحصل أولا على التأشيرة الصحيحة.

 

وأوضحت أنه إذا كانت الوظيفة لفترة محددة، فيمكن للمتقدم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل مؤقتة، لافتة إلى أن هناك 11 فئة من تأشيرات العمال المؤقتين.

 

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