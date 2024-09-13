إعلان من السفارة الأمريكية في عمّان حول تجديد التأشيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان إلى الاطلاع على تفاصيل خدمتها بشأن تجديد تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

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وقالت السفارة في تغريدة لها على منصة "X" إنه إذا انتهت صلاحية تأشيرة الولايات المتحدة الخاصة بالشخص قبل أقل من 48 شهرا فقد لا يحتاج إلى الحضور شخصيا الى السفارة للحصول على تأشيرة جديدة.

للاطلاع على التفاصيل عبر الرابط (https://ow.ly/BIJW50TlN4c)



