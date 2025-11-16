إعلان مهم من الجمارك للمواطنين والمستثمرين الذين لديهم قضايا ومخالفات

الوكيل الإخباري- دعت دائرة الجمارك الأردنية المواطنين والتجار والمستثمرين ممن لديهم قضايا ومخالفات جمركية منظم بها ضبوطات قبل تاريخ 1/ 1/ 2025 إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء (الخاصة بإعفاء الغرامات المترتبة على القضايا)، والتي تنتهي بتاريخ 31/ 12/ 2025.

اضافة اعلان