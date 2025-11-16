إعلان مهم من الجمارك للمواطنين والمستثمرين الذين لديهم قضايا ومخالفات

وأوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025 وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب، وانه لن يؤثر الاعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة .
ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة ، حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31/ 12/ 2025.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع عربي في العقبة للحد من المخاطر البحرية
-
جمعية الكشافة والمرشدات تفوز باستضافة مؤتمر ومنتدى للكشافة العربية
-
الأمطار تجدد آمال مزارعي الأغوار الشمالية بتحسن الموسم الزراعي
-
الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا
-
"الوطني لحقوق الإنسان" يشارك بمؤتمر المنتدى الآسيوي الباسيفيكي في فيجي
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية برما في جرش
-
بحث تعزيز التعاون بين وزارة العمل و"الجمعيات الخيرية"
-
الملك والرئيس الباكستاني يعقدان مباحثات في إسلام آباد