 
الخميس 2024-08-08 10:02 ص
 
 

إعلان نتائج التوجيهي اليوم - رابط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم




 

الخميس، 08-08-2024 07:54 ص

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية - تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، 2024 الساعة الخامسة من مساء الخميس، عبر الرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo)، كما تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.

 

بدوره  اكد  امين عام وزارة التربية  والتعليم الدكتور نواف العجارمة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا ان نتائج التوجيهي هذا العام مبشرة  ، وهي الاعلى منذ 10 سنوات . 

وطمأن العجارمة حول استعدادات الفنيين في الوزارة بشكل جيد لنشر رابط اعلان نتائج التوجيهي وان لا تحدث اية مشاكل عند اعلانها ، حيث ستتيح الوزارة النتائج للمواطنين في اقرب فرصة ووقت متاح .

وبين العجارمة انه سيتم فتح الرابط بالساعة الخامسة مساءً وفق اعلان وزارة  التربية ، مستدركاً انه قد يتم فتحه قبل 10 دقائق وليس قبل ذلك الوقت .

gnews

أحدث الأخبار

الأونصة تصل إلى 2389.42 دولارًا

أسواق ومال الذهب عالمياً يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة

تعبيرية

منوعات فقدان عائلة بأكملها في ألاسكا.. انقلب قاربهم في المياه المتجمدة

الرئيس التونسي قيس سعيد

عربي ودولي الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة الحشاني ويعين المدوري خلفا له

تعبيرية

منوعات خوف شديد يصيب الأطفال أثناء السباحة في بريطانيا - فيديو

تعبيرية

وظائف دوائر حكومية تعلن حاجتها إلى سائقين

ادارة السير

أخبار محلية تعطل مركبة داخل نفق الملتقى

الهيئة المستقلة للانتخاب

شؤون برلمانية انتهاء فترة الطعون على قوائم المترشحين اليوم

7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي قتلوا في 3 ضربات إسرائيلية استهدفت قافلة مساعدات إنسانية في الأول من أبريل/نيسان الماضي

فلسطين المطبخ العالمي: مقتل أحد موظفينا في غزة





 


 



الأكثر مشاهدة