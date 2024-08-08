إعلان نتائج التوجيهي اليوم - رابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، 2024 الساعة الخامسة من مساء الخميس، عبر الرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo)، كما تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.

بدوره اكد امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا ان نتائج التوجيهي هذا العام مبشرة ، وهي الاعلى منذ 10 سنوات .



وطمأن العجارمة حول استعدادات الفنيين في الوزارة بشكل جيد لنشر رابط اعلان نتائج التوجيهي وان لا تحدث اية مشاكل عند اعلانها ، حيث ستتيح الوزارة النتائج للمواطنين في اقرب فرصة ووقت متاح .



وبين العجارمة انه سيتم فتح الرابط بالساعة الخامسة مساءً وفق اعلان وزارة التربية ، مستدركاً انه قد يتم فتحه قبل 10 دقائق وليس قبل ذلك الوقت .