إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية الثلاثاء المقبل

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الوكيل الإخباري- يعلن الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا للامتحانات، أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية لعام 2025، سيتم إعلانها رسميًا خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 تموز 2025. اضافة اعلان





وسيقام المؤتمر في مركز الجامعة بمدينة السلط، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث سيتم الكشف عن نسب النجاح العامة ونتائج الطلبة في مختلف التخصصات الأكاديمية والتطبيقية.



وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحان 7,056 طالبًا وطالبة، بحيث بلغ عدد المشتركين فعليًا 7,072 من 51 كلية رافدة، ضمن 107 تخصصات معتمدة.



ودعا الأستاذ الدكتور العجلوني جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لحضور المؤتمر وتغطية مجرياته، مؤكدًا أهمية الشفافية في إعلان النتائج وحرص الجامعة على تطوير امتحان “الشامل” بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل وجودة التعليم التقني والمهني في الأردن.