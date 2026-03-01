إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية 2026

وبلغت نسبة النجاح العامة في هذه الدورة 60,6 بالمئة، حيث بلغ عدد الناجحين 4959 طالبًا وطالبة من اصل 8181 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان في حين تغيب عن الامتحان 250 طالبا وطالبة.
وشارك في الامتحان 55 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة، في 120 تخصصًا دراسيًا، فيما بلغ عدد المخالفات المسجلة لتعليمات الامتحان 71 مخالفة.
وأكدت الجامعة إتاحة النتائج عبر قنواتها الرسمية، داعية الطلبة إلى مراجعة كلياتهم المختصة لأي استفسارات ضمن المدد القانونية المعتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
بعد انقطاع الغاز الإسرائيلي .. الأردن ينفذ خطة طوارئ
-
الصفدي والبوسعيدي يؤكدان تضامن الأردن وعُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
-
الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة وتضامن واشنطن مع الأردن
-
اتحاد العمال: عمال الأردن خلف القيادة وفي خندق الوطن
-
توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي
-
"الخيرية الهاشمية" ومركز الملك سلمان للإغاثة يختتمان مشروع توزيع التمور في الأردن
-
الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى عدة دول بسبب إغلاق الأجواء - أسماء
-
صفارات الإنذار تدوي في الأردن