إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية 2026

الأحد 2026-03-01 12:46 م

الأحد، 01-03-2026 10:59 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2026.اضافة اعلان


وبلغت نسبة النجاح العامة في هذه الدورة 60,6 بالمئة، حيث بلغ عدد الناجحين 4959 طالبًا وطالبة من اصل 8181 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان في حين تغيب عن الامتحان 250 طالبا وطالبة.

وشارك في الامتحان 55 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة، في 120 تخصصًا دراسيًا، فيما بلغ عدد المخالفات المسجلة لتعليمات الامتحان 71 مخالفة.

وأكدت الجامعة إتاحة النتائج عبر قنواتها الرسمية، داعية الطلبة إلى مراجعة كلياتهم المختصة لأي استفسارات ضمن المدد القانونية المعتمدة.
 
 


