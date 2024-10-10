 
الخميس 2024-10-10 11:05 م
 

إعلان نتائج الطلبة المقبولين لمرحلة التجسير

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم العالي والبحث العلمي
الخميس، 10-10-2024 10:21 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس نتائج الطلبة المرشحين للقبول لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2024-2025.اضافة اعلان


ودعت الوحدة الطلبة الاطلاع على النتائج بالإضافة إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية عبر الموقع الإلكتروني.
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