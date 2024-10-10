إعلان نتائج الطلبة المقبولين لمرحلة التجسير

ودعت الوحدة الطلبة الاطلاع على النتائج بالإضافة إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية عبر الموقع الإلكتروني.
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