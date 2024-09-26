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إعلان نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الخميس، 26-09-2024 07:14 م

الوكيل الإخباري-    قالت وحدة تنسيق القبول الموحد، في وزارة التعليم العالي إنه تم إرسال رسائل نصية لطلبة مرحلة الدبلوم على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد، كما تم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي (www.admhec.gov.jo) حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة، إضافةً إلى الإطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع التخصصات ولمختلف الشهادات.

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وبحسب الوزارة، بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب (12391) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (7503) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (4888) طالباً وطالبة.

 
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