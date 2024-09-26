إعلان نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط

وبحسب الوزارة، بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب (12391) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (7503) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (4888) طالباً وطالبة.
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