إعلان نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط

الوكيل الإخباري- قالت وحدة تنسيق القبول الموحد، في وزارة التعليم العالي إنه تم إرسال رسائل نصية لطلبة مرحلة الدبلوم على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد، كما تم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي (www.admhec.gov.jo) حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة، إضافةً إلى الإطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع التخصصات ولمختلف الشهادات.

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