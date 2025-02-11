 
الثلاثاء 2025-02-11 11:23 ص
 

إعلان نتائج القبول الموحد لخريجي الدبلوم المتوسط الدورة التكميلية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الثلاثاء، 11-02-2025 10:21 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد اليوم الثلاثاء الموافق 11-2-2025 نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في الكليات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2024-2025 .اضافة اعلان


وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات صحيحة وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق (2844) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (2442) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة الذين أساؤا الاختيار ولم يتم قبولهم في أي من خياراتهم المخزنة في طلب الالتحاق (402) طالباً وطالبة. 

كما يمكن للطلبة الاطلاع على نتائج الترشيح واستعراض معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2024-2025 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي:
www.admhec.gov.jo
 
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