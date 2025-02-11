إعلان نتائج القبول الموحد لخريجي الدبلوم المتوسط الدورة التكميلية

وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات صحيحة وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق (2844) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (2442) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة الذين أساؤا الاختيار ولم يتم قبولهم في أي من خياراتهم المخزنة في طلب الالتحاق (402) طالباً وطالبة.
كما يمكن للطلبة الاطلاع على نتائج الترشيح واستعراض معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2024-2025 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي:
www.admhec.gov.jo
-
أخبار متعلقة
-
"عين على القدس" يناقش تداعيات تصريحات ترامب والموقف الأردني والدولي تجاهها
-
بمساحة 200 دونم .. رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء حديقة عامة جديدة في المفرق
-
رئيس الوزراء يعلن عن قرار لتنظيم الآبار غير المرخصة في المملكة
-
رئيس الوزراء يفتتح مبنى بلدية المفرق الجديد
-
ترامب يهدد بإلغاء اتفاق غزة ووقف المساعدات للأردن ومصر
-
الأردن يتقدم ثلاث درجات على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024
-
رئاسة الوزراء تعقد جلستها الخامسة في المفرق
-
بلدية اربد تنشر مقطع فيديو لعملية سرقة.. وتناشد: بلغوا عنهم