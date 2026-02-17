إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، ثم سيتم نشر النتائج والمعدلات التنافسية على الموقع الإلكتروني للوحدة.
