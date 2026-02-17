الثلاثاء 2026-02-17 04:46 م

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

الوكيل الإخباري- تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد مساء اليوم الثلاثاء تائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2025-2026.

وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، ثم سيتم نشر النتائج والمعدلات التنافسية على الموقع الإلكتروني للوحدة.

 
 


