إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس اليوم

الوكيل الإخباري- تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد مساء اليوم الثلاثاء تائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2025-2026.

