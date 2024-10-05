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إعلان نتائج القبول للطلبة مسيئي الاختيار لمكرمة العشائر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
السبت، 05-10-2024 10:25 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي 2024-2025.

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وبينت الوزارة أن النتائج متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال كانت محصورة بالطلبة الأردنيين المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر.


كما أن هذه الطلبات لم تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية .

 

 
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