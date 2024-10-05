إعلان نتائج القبول للطلبة مسيئي الاختيار لمكرمة العشائر

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي 2024-2025.

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وبينت الوزارة أن النتائج متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال كانت محصورة بالطلبة الأردنيين المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر.