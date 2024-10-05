إعلان نتائج القبول للطلبة مسيئي الاختيار لمكرمة العشائر

وبينت الوزارة أن النتائج متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال كانت محصورة بالطلبة الأردنيين المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر.
كما أن هذه الطلبات لم تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية .
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