إعلان نتائج امتحانات "الشامل" للدورة الشتوية الخميس

وقال العجلوني إن الإعلان عن نتائج هذه الدورة الشتوية سيتم في مؤتمر صحفي بمركز الجامعة في السلط، في تمام الساعة العاشرة صباحا.
ورحب العجلوني بجميع وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.
-
أخبار متعلقة
-
3 إصابات في حوادث تصادم خلال 24 ساعة
-
نقابة الخدمات العامة تعقد اجتماع الهيئة العامة
-
العمل: تعاملنا مع 35 نزاعًا عماليًا وأبرمنا 31 عقد عمل جماعي في 2024
-
بسبب الطقس البارد.. الحمل الكهربائي في الأردن يسجل الاثنين أعلى مستوى له تاريخياً
-
ولي العهد يزور أنقرة اليوم ويلتقي الرئيس أردوغان
-
إغلاق جسور في عمّان تحسبا للانجماد المتوقع- أسماء
-
الحكومة توجه رسالة للعاملين في القطاع العام
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام