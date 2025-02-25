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إعلان نتائج امتحانات "الشامل" للدورة الشتوية الخميس

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أرشيفية
الثلاثاء، 25-02-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات، أحمد العجلوني، أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2025 ستُعلَن خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل، الموافق 27 شباط 2025.

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وقال العجلوني إن الإعلان عن نتائج هذه الدورة الشتوية سيتم في مؤتمر صحفي بمركز الجامعة في السلط، في تمام الساعة العاشرة صباحا.


ورحب العجلوني بجميع وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.

 
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أخبار محلية إعلان نتائج امتحانات "الشامل" للدورة الشتوية الخميس

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