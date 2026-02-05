الخميس 2026-02-05 08:47 ص

إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم - رابط

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 05-02-2026 06:41 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة التربية والتعليم، إنها ستعلن نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2025، الخميس الموافق 5 شباط.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة إلى أن إعلان النتائج سيكون عند الساعة الخامسة مساءً، وذلك عبر الرابط الإلكتروني (https://tawjihi.jo).
 
 


