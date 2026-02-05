إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم - رابط

06:41 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التربية والتعليم، إنها ستعلن نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2025، الخميس الموافق 5 شباط. اضافة اعلان





وأشارت الوزارة إلى أن إعلان النتائج سيكون عند الساعة الخامسة مساءً، وذلك عبر الرابط الإلكتروني (https://tawjihi.jo).

