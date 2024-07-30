إعلان نتائج امتحان مهنة المحاسبة القانونية لدورة تموز

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين/رئيس لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، نتائج امتحان مهنة المحاسبة القانونية لدورة تموز.



وقال الحمادين في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد المتقدمين للامتحان في الورقتين 287، وتقدم للورقة الأولى 89، وللثانية 198 متقدماً، وبلغ عدد الناجحين 70 متقدماً من مجموع الورقتين أي ما نسبته 24.4 بالمئة، مبيناً أن علامة النجاح المعتمدة هي 65 بالمئة.



وأضاف أن عدد الناجحين في الورقة الأولى (القوانين والتشريعات) 24 أي ما نسبته 26.7 بالمئة، في حين بلغ عدد الناجحين في الورقة الثانية (المحاسبة والتدقـيق) 46 أي ما نسبته 23.2 بالمئة، موضحاً أن نتائج الامتحان تمت المصادقة عليها من أعضاء لجنة الترخيص.