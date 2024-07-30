إعلان نتائج امتحان مهنة المحاسبة القانونية لدورة تموز

وقال الحمادين في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد المتقدمين للامتحان في الورقتين 287، وتقدم للورقة الأولى 89، وللثانية 198 متقدماً، وبلغ عدد الناجحين 70 متقدماً من مجموع الورقتين أي ما نسبته 24.4 بالمئة، مبيناً أن علامة النجاح المعتمدة هي 65 بالمئة.
وأضاف أن عدد الناجحين في الورقة الأولى (القوانين والتشريعات) 24 أي ما نسبته 26.7 بالمئة، في حين بلغ عدد الناجحين في الورقة الثانية (المحاسبة والتدقـيق) 46 أي ما نسبته 23.2 بالمئة، موضحاً أن نتائج الامتحان تمت المصادقة عليها من أعضاء لجنة الترخيص.
وأوضح الحمادين أن الامتحان الذي يعقد مرتين سنويا، يعمل على رفد الكوادر العاملة في قطاع تدقيق الحسابات والمحاسبة في المملكة بعناصر جديدة ذات كفاءة مهنية عالية يحتاجها الاقتصاد الوطني نتيجة تطور الأعمال وتوسيع قاعدة عمل المحاسبين القانونيين، مشيراً إلى أن هذا الامتحان شامل وعلى مستوى عال من المهنية والحرفية وهو بمستوى الامتحانات المهنية العالمية في الدول المتقدمة.