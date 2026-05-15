إعلان نتائج انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين

وفاز بمقاعد الهيئة الإدارية للرابطة كل من: سامية عطعوط، محمد المشايخ، رياض ياسين، أكرم الزعبي، علي الشوابكة، مخلد بركات، عمر ربيحات، محمد العامري، إسلام علقم، حسن المجالي وعطالله الحجايا.
وكانت العملية الانتخابية قد بدأت صباح اليوم، بمناقشة التقريرين المالي والإداري، وأجريت بعدها عملية الاقتراع بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة، بعد تأجيلها في وقت سابق لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ووفقًا لتعليمات الاتحاد، سوف تختار الهيئة الإدارية الجديدة في أول اجتماع لها، رئيسا للهيئة الإدارية، ويتم توزيع المواقع الإدارية الأخرى.
