إعلان نتائج انتخابات فرع نقابة المهندسين في الكرك

كما فاز بعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين: يحيى الجراجرة، والعنود الصرايرة، وإبراهيم المغاربة، وأيمن الكساسبة، وفايز المعايطة، ومعاذ الخيطان.
وفيما يتعلق بعضوية الهيئة المركزية عن الفرع تم انتخاب المهندسين: رائد الخطاطبة، وشاهر الطراونة، وحكمت القطاونة، وسيف القسوس، وعلي الجعافرة.
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