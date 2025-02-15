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إعلان نتائج انتخابات فرع نقابة المهندسين في الكرك

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
السبت، 15-02-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات فرع نقابة المهندسين في محافظة الكرك اليوم السبت، عن نتائج الانتخابات الخاصة برئاسة وعضوية مجلس الفرع وممثلي الهيئة المركزية، حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندس وسام المجالي بمنصب رئيس الفرع.

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كما فاز بعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين: يحيى الجراجرة، والعنود الصرايرة، وإبراهيم المغاربة، وأيمن الكساسبة، وفايز المعايطة، ومعاذ الخيطان.


وفيما يتعلق بعضوية الهيئة المركزية عن الفرع تم انتخاب المهندسين: رائد الخطاطبة، وشاهر الطراونة، وحكمت القطاونة، وسيف القسوس، وعلي الجعافرة.

 
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