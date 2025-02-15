إعلان نتائج انتخابات فروع نقابة المهندسين في إربد والزرقاء ومأدبا

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات فرع نقابة المهندسين في محافظة إربد أمس الجمعة، عن نتائج الانتخابات الخاصة برئاسة وعضوية مجلس الفرع، حيث فاز المهندس محمود ربابعة بمنصب رئيس الفرع.

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كما فاز بعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين: حسن العمري، دينا شحرور، حمزة كنعان، علي الدويكات، هيثم بني هاني، وليث الزعبي.



وفيما يخص عضوية الهيئة المركزية للفرع، فاز كل من المهندسين: فؤاد البطاينة، حسين بني هاني، نوال الزعبي، هبة النعسان، ماجدة الشويات، إحسان القضاة، سامر عبيدات، رولا مساد، عماد العمري، عماد الخطيب، يوسف خصاونة، نهى بني غانم، محمد الحوري، محمد الشياب، محمود ملكاوي، علي العقول، مأمون بشتاوي، محمود ذيابات، عمار البشير، ومعاذ شقيرات.



وقد بلغ عدد المقترعين في انتخابات فرع إربد 2666 مهندساً ومهندسة. كما مثل مجلس النقابة في هذه الانتخابات المهندس يحيى القضاة.



كما وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات فرع نقابة المهندسين في محافظة الزرقاء، عن نتائج الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الفرع، حيث فاز كل من المهندسين: أحمد النجار، إيمان القلاب، خالد عثمان، بشار البقاعين، وليد حماد، وناصر هناندة بعضوية المجلس.



وفاز المهندس جمال أبو عيد برئاسة مجلس الفرع بالتزكية، فيما تم انتخاب كل من المهندسين عائدة الدلابيح، رولا العامري، أحمد عواد، محمد الصلاحات، أحمد العتوم، رزق المعايطة، جاد المرعب، نمر الدايم، محمد أبو عبيدة، محمود أبو جحيشة، حمد المشاقبة، سامي الخلايلة، فؤاد العمري، حمدان أبو سرحان، أحمد سمارة، وخالد عماري بالتزكية لعضوية الهيئة المركزية عن الفرع.



وقال أمين عام نقابة المهندسين، المهندس علي ناصر، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، إن عدد المقترعين في فرع الزرقاء بلغ 1811 مهندساً ومهندسة، كما مثل مجلس النقابة في هذه الانتخابات المهندس سمير الشيخ.



وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات فرع نقابة المهندسين في محافظة مأدبا أمس الجمعة، نتائج الانتخابات الخاصة برئاسة وعضوية مجلس الفرع، حيث أسفرت عن فوز المهندس أحمد الفلاحات بمنصب رئيس الفرع.



كما فاز بعضوية مجلس الفرع كل من المهندسين: رشاد حسني، جعفر الطرمان، محمد الجريري، سالم حدادين، سالم حمارنة، وياسر العوامرة.



وفيما يتعلق بعضوية الهيئة المركزية للفرع، فقد تم انتخاب المهندسين خالد أبو الغنم، فهد الزعيرات، وسام حدادين، جهاد الشوابكة، وزياد سلامة بالتزكية.