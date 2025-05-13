إعلان هام جداً من وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف التاسع

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة الاختيار بين:
مسار التعليم التقني المهني (BTEC)
مسار التعليم الأكاديمي
وأكدت أن عملية الاختيار متاحة عبر الرابط الإلكتروني:
academy.moe.gov.jo/Home
وذلك حتى يوم الخميس المقبل الموافق 15 أيار 2025
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