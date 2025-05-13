الثلاثاء 2025-05-13 09:56 ص
 

إعلان هام جداً من وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف التاسع

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 13-05-2025 09:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد مهلة اختيار المسار الدراسي لطلبة الصف التاسع الأساسي، وذلك ضمن إطار التوجيه الأكاديمي والمهني الذي يهدف إلى مساعدة الطلبة في تحديد مساراتهم التعليمية بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة الاختيار بين:

مسار التعليم التقني المهني (BTEC)
مسار التعليم الأكاديمي

وأكدت أن عملية الاختيار متاحة عبر الرابط الإلكتروني:
academy.moe.gov.jo/Home
وذلك حتى يوم الخميس المقبل الموافق 15 أيار 2025
 
gnews

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