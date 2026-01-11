إعلان هام صادر عن الحكومة الأردنية لجميع الأردنيين

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن إطلاق البرنامج التنفيذي يأتي ضمن الجهود الوطنية الشاملة للحد من هذه الظاهرة المقلقة وتعكس الالتزام بحماية الصحة العامة والبيئة، وتحسين مستوى النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف المومني خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام، أن البرنامج يعكس نهجًا متكاملًا يربط بين السياسات البيئية والتنموية، ويهدف إلى تحسين نوعية الحياة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية جاذبة.
وأكد أن البرنامج يسعى لوجود بيئة نظيفة وصحية، بما يعكس الصورة المشرقة عن الأردن وشعبه المضياف وقيمه المجتمعية.
