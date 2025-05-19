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إعلان هام صادر عن رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 19-05-2025 11:41 ص
الوكيل الإخباري-    – نشرت رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.اضافة اعلان


وبإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني:

 https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.

ويتيح النظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف التقدّم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق للعشرين من أيار، وتنتهي مع نهاية يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين منه.
 
gnews

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