إعلان هام صادر عن رئاسة الوزراء

وبإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني:
https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
ويتيح النظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف التقدّم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق للعشرين من أيار، وتنتهي مع نهاية يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين منه.
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