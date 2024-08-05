إعلان هام صادر عن سفارة مصر في عمان

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الوكيل الإخباري- تعلن سفارة جمهورية مصر العربية في عمان – الأردن عن طرح المزايدة العلنية العامة لبيع كامل أرض ومبنى السفارة القديم، الكائن في مدينة عمان الدوار الرابع شارع رياض المفلح، والمتمثل بقطعة الأرض رقم 258 حوض رقم 18 وادي صقره من أراضي عمان، والبالغ مساحتها 993 متر مربع وكامل البناء المقام عليها مكون من سبعة طوابق.



تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 7/8/2024 الساعة العاشرة صباحاَ بمقر السفارة الحالي الكائن في عبدون شارع محمد علي بدير.



تطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 10 (عشرة) دينار أردني بمقر السفارة.



يطلب مبلغ تأمين دخول المزاد 1000 دينار أردني (ألف دينار) يزاد إلى 10% فور رسو المزاد، كما يسمح بشراء كراسة الشروط وسداد تأمين دخول المزاد حتى موعد إنعقاد الجلسة.





يحق للراغبين في الاشتراك في المزايدة إجراء المعاينة لكامل الأرض والبناء ،المعاينة النافية للجهالة يومياَ، بالتنسيق مع السفارة والتواصل على رقمي الهاتفين التاليين 5929807/06أو 5929808/06