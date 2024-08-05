إعلان هام صادر عن سفارة مصر في عمان

تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 7/8/2024 الساعة العاشرة صباحاَ بمقر السفارة الحالي الكائن في عبدون شارع محمد علي بدير.
تطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 10 (عشرة) دينار أردني بمقر السفارة.
يطلب مبلغ تأمين دخول المزاد 1000 دينار أردني (ألف دينار) يزاد إلى 10% فور رسو المزاد، كما يسمح بشراء كراسة الشروط وسداد تأمين دخول المزاد حتى موعد إنعقاد الجلسة.
يحق للراغبين في الاشتراك في المزايدة إجراء المعاينة لكامل الأرض والبناء ،المعاينة النافية للجهالة يومياَ، بالتنسيق مع السفارة والتواصل على رقمي الهاتفين التاليين 5929807/06أو 5929808/06
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