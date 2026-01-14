إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وتمتد الدراسة في الجامعات الكورية التالية: Sogang University، Soongsil University، Sungkyunkwan University، University of Seoul، Konkuk University، Korea University، Kyung Hee University، Seoul National University، وSeoul National University of Science and Technology.
وتغطي المنحة الدراسية كافة الرسوم الدراسية، ونفقات المعيشة، والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تذكرة طيران ذهاب فقط، على أن تكون لغة الدراسة باللغة الإنجليزية.
ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم إلى تعبئة الطلب عبر الموقع الإلكتروني https://www.hissf.or.kr/home/eng/M681918412/contents.do للاطلاع على كافة التفاصيل والتعليمات المتعلقة بالمنحة.
وأشارت الوزارة إلى أن فترة تقديم الطلبات تنتهي بتاريخ 6 مارس 2026، مع التأكيد على ضرورة التزام الطلاب بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.
