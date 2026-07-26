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إعلان هام لجميع مستخدمي تطبيق "سند"

إعلان هام لجميع مستخدمي تطبيق "سند"
إعلان هام لجميع مستخدمي تطبيق "سند"
 
الأحد، 26-07-2026 11:36 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، إنها أطلقت مجموعة من التحديثات الجديدة على تطبيق "سند"؛ بهدف تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وإنجازها بسرعة أكبر.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة أن التحديثات شملت التحقق الذكي من صورة جواز السفر وفق المعايير الدولية.

وأوضحت أن التحديثات تضمنت أيضًا إضافة خدمات دائرة الأراضي والمساحة إلى التطبيق، وإتاحة إصدار وثيقة إكمال متطلبات خدمة العلم إلكترونيًا.

كما أصبح بإمكان المستخدمين حفظ التوقيع الرقمي داخل التطبيق، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، إضافة إلى إتاحة خدمات "أجيال" لغير الأردنيين.

ودعت الوزارة المستخدمين إلى تحميل آخر تحديث لتطبيق "سند" للاستفادة من الخدمات والمزايا الجديدة.
 
 


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