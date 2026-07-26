إعلان هام لجميع مستخدمي تطبيق "سند"

وأضافت الوزارة أن التحديثات شملت التحقق الذكي من صورة جواز السفر وفق المعايير الدولية.
وأوضحت أن التحديثات تضمنت أيضًا إضافة خدمات دائرة الأراضي والمساحة إلى التطبيق، وإتاحة إصدار وثيقة إكمال متطلبات خدمة العلم إلكترونيًا.
كما أصبح بإمكان المستخدمين حفظ التوقيع الرقمي داخل التطبيق، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، إضافة إلى إتاحة خدمات "أجيال" لغير الأردنيين.
ودعت الوزارة المستخدمين إلى تحميل آخر تحديث لتطبيق "سند" للاستفادة من الخدمات والمزايا الجديدة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الطاقة: إنتاج غاز الريشة سيصل إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2029
-
"المهندسين": عمومية التكافل الاجتماعي تصادق على التقرير السنوي وموازنة 2026
-
تربية الطفيلة تدعو طلبة الصف التاسع لاكتشاف تخصصات "البتك"
-
بني مصطفى: محور "كرامة" يعزز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
اتفاقية لرعاية جائزة الحسين لأبحاث السرطان
-
العجلوني يتفقد سير امتحانات الشامل النظرية للدورة الصيفية 2026
-
الاتحاد العالمي للنقل العام يدرج عمّان ضمن المدن الرائدة في النقل الأخضر