إعلان هام للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق المعونة الوطنية، يوم الخميس، عن إطلاق مبادرة صحية تنموية تستهدف الأطفال من أبناء الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية، ممن يعانون من بعض العيوب الخلقية في القلب، وذلك بالتعاون المباشر مع جمعية "قطر الخيرية" للمساهمة في التشخيص وإجراء العمليات العلاجية للحالات المستحقة؛ حيث فتح الصندوق باب المراجعة لتقديم الطلبات النافذة، ليدخل النطاق الرعائي مرحلة جديدة من التكافل الإنساني لتخفيف الأعباء الصحية عن الفئات الأقل دخلا.

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وحدد الصندوق الحالات الطبية المستهدفة بالمبادرة، والتي شملت ثقب الحاجز الأذيني (ASD)، وثقب الحاجز البطيني المؤهل للقسطرة (VSD)، والقناة الشريانية المفتوحة (PDA)، بالإضافة إلى تضيق الصمام الرئوي أو الأورطي، وحالات جراحة القلب المفتوح الطارئة المرتبطة بالقسطرة العلاجية؛ إذ تقرر منح الأولوية للعائلات غير القادرة ماليا على تحمل النفقات، أو التي تعاني من تأخر المواعيد وإدراجها على قوائم انتظار طويلة، فضلا عن وجود ظروف صحية أو اجتماعية طارئة تمنع استكمال العلاج.