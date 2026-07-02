إعلان هام للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري-
أعلن صندوق المعونة الوطنية، يوم الخميس، عن إطلاق مبادرة صحية تنموية تستهدف الأطفال من أبناء الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية، ممن يعانون من بعض العيوب الخلقية في القلب، وذلك بالتعاون المباشر مع جمعية "قطر الخيرية" للمساهمة في التشخيص وإجراء العمليات العلاجية للحالات المستحقة؛ حيث فتح الصندوق باب المراجعة لتقديم الطلبات النافذة، ليدخل النطاق الرعائي مرحلة جديدة من التكافل الإنساني لتخفيف الأعباء الصحية عن الفئات الأقل دخلا.
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وحدد الصندوق الحالات الطبية المستهدفة بالمبادرة، والتي شملت ثقب الحاجز الأذيني (ASD)، وثقب الحاجز البطيني المؤهل للقسطرة (VSD)، والقناة الشريانية المفتوحة (PDA)، بالإضافة إلى تضيق الصمام الرئوي أو الأورطي، وحالات جراحة القلب المفتوح الطارئة المرتبطة بالقسطرة العلاجية؛ إذ تقرر منح الأولوية للعائلات غير القادرة ماليا على تحمل النفقات، أو التي تعاني من تأخر المواعيد وإدراجها على قوائم انتظار طويلة، فضلا عن وجود ظروف صحية أو اجتماعية طارئة تمنع استكمال العلاج.
ودعا صندوق المعونة الوطنية كافة الأسر التي تنطبق على أطفالها هذه الشروط، أو من يملكون معلومات عن حالات مشابهة بحاجة للدعم، إلى ضرورة مراجعة فروع الصندوق التابعة لمناطقهم بأسرع وقت ممكن، مصطحبين معهم التقارير الطبية الحديثة والمؤيدة للحالة؛ فيما أكدت الإدارة أن جمع الملفات يستهدف سرعة دراستها ميدانيا لاستكمال إجراءات التنسيق النظامي مع الجانب القطري، ليبقى النطاق الطبي رهنا بالمتابعة الدقيقة لجدولة العمليات طوال الفترة المقبلة بما يضمن الشفاء العاجل للأطفال.