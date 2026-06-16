إعلان هام للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الأردن والنمسا

وأكدت السفارة أهمية الحضور المبكر إلى الملعب لتجنب الازدحام والتأخير، والاحتفاظ بنسخة من جواز السفر أو الهوية الشخصية، وشحن الهاتف المحمول وتفعيل خدمات الموقع، إضافة إلى تحديد نقطة تجمع مسبقة مع أفراد العائلة أو الأصدقاء في حال الانفصال.
كما دعت الجماهير إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والمنظمين داخل وخارج الملعب، واستخدام وسائل النقل العامة أو النقل التشاركي لتفادي الازدحام المتوقع في محيط الملعب يوم المباراة.
وشددت السفارة على ضرورة عدم حمل المواد الخطرة أو الأدوات الحادة أو الألعاب النارية، وعدم تسليم المقتنيات الشخصية لأي شخص مجهول، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت أنه في حال حدوث أي حالة طارئة أو تدافع، ينبغي اتباع تعليمات السلامة والتوجه إلى مخارج الطوارئ المخصصة داخل الملعب، كما دعت إلى إبلاغ أقرب نقطة أمنية فورًا عند فقدان أي شخص أو التعرض لأي مشكلة.
وبيّنت السفارة أن رقم الطوارئ الموحد داخل الولايات المتحدة هو (911) للتواصل مع الشرطة أو الإسعاف أو الإطفاء، كما خصصت أرقامًا للتواصل معها في الحالات الطارئة التي قد تتطلب مساعدة قانونية أو صحية للمواطنين الأردنيين.
واختتمت السفارة إعلانها بتمنياتها بالسلامة لجميع الجماهير الأردنية، داعيةً إلى الالتزام بالتعليمات بما يسهم في إظهار الصورة الحضارية لمشجعي النشامى خلال الحدث العالمي.
للتواصل مع السفارة الأردنية في واشنطن في حالات الطوارئ:
202-924-0918
202-913-2715
202-934-0400
كما يمكنكم التواصل مع السفارة خلال ساعات الدوام عبر هذه الأرقام:
202-966-2861
202-966-2664
أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected] [email protected]
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