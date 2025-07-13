إعلان هام للراغبين بالحصول على إعفاء من دفع رسوم تصريح العامل/ العاملة المنزلية

وقال المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منشور عبر "فيسبوك" انه سيتم الاكتفاء بالتقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة دون اشتراط الحصول على البطاقة التعريفية من المجلس الأعلى لطلبات تجديد الإعفاء الحاصل عليه مسبقاً. وسيستمر العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي.
وبين ان شرط الحصول على البطاقة التعريفية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يظل سارياً لطلبات الاعفاء الجديدة لأول مرة.
وأضاف ان القرار يشمل الذين تقدموا للحصول على البطاقة التعريفية ولم يتم تقييمهم وتشخيصهم من قبل لجان البطاقة التعريفية.
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