الأحد 2025-07-13 11:37 ص
 

إعلان هام للراغبين بالحصول على إعفاء من دفع رسوم تصريح العامل/ العاملة المنزلية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 13-07-2025 10:59 ص
الوكيل الإخباري-    أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص لذوي الإعاقة صدور قرار عن وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بإعفاء رسوم تجديد الإعفاء لتصريح العمل للعامل/ العاملة المنزلية.اضافة اعلان


وقال المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منشور عبر "فيسبوك" انه سيتم الاكتفاء بالتقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة دون اشتراط الحصول على البطاقة التعريفية من المجلس الأعلى لطلبات تجديد الإعفاء الحاصل عليه مسبقاً. وسيستمر العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي.

وبين ان  شرط الحصول على البطاقة التعريفية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يظل سارياً لطلبات الاعفاء الجديدة لأول مرة.

وأضاف ان القرار يشمل الذين تقدموا للحصول على البطاقة التعريفية ولم يتم تقييمهم وتشخيصهم من قبل لجان البطاقة التعريفية.
 
 
gnews

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