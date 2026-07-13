إعلان هام للراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي

وفي حال ظهر أن الطلب غير معتمد، يرجى مراجعة قسم شؤون الموظفين /التعليم الإضافي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى، لإستكمال الإجراءات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي "الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان" في إربد
-
ضبط اعتداء على خطوط المياه في عين الباشا وبيع صهاريج مخالفة
-
الجرائم الإلكترونية تُحذّر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع هواتف بالأقساط
-
بيان صادر عن النقابة العامة لأصحاب المخابز
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الجيش: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران
-
الأمن يلقي القبض على الشخص الثاني المشارك بمشاجرة مخيم غزة في جرش
-
الأمن يكشف تفاصيل وفاة ثلاثيني وإصابة آخر في مخيم غزة بجرش