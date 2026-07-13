إعلان هام للراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي

الوكيل الإخباري- تدعو مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى جميع المتقدمين للعمل على حساب التعليم الإضافي إلى التحقق من اعتماد طلباتهم، وذلك من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني الذي تم تقديم الطلب من خلاله.

اضافة اعلان