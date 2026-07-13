الإثنين 2026-07-13 11:34 ص

إعلان هام للراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 13-07-2026 10:02 ص

الوكيل الإخباري-   تدعو مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى جميع المتقدمين للعمل على حساب التعليم الإضافي إلى التحقق من اعتماد طلباتهم، وذلك من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني الذي تم تقديم الطلب من خلاله.

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وفي حال ظهر أن الطلب غير معتمد، يرجى مراجعة قسم شؤون الموظفين /التعليم الإضافي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى، لإستكمال الإجراءات اللازمة.

 
 


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