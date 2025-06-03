إعلان هام من أمانة عمان حول دوام المسالخ خلال العيد

وأكدت الأمانة أن دائرة المسالخ ستقوم باستقبال أضاحي المواطنين والجمعيات المختلفة خلال أيام العيد، وعلى مدار الساعة، مع استمرار عمل سوق اللحوم المركزي لتزويد الأسواق المحلية بالاحتياجات اليومية من اللحوم.
كما أوضحت أنه، ومن خلال نقابة الأطباء البيطريين، سيتم فحص الأضاحي في مواقع الحظائر المعتمدة لبيع وذبح الأضاحي، والتي سبق وأن أعلنت عنها الأمانة.
وفي سياق متصل، أكدت الأمانة جاهزية الحدائق العامة، وعددها 141 حديقة أحياء، بالإضافة إلى 5 حدائق كبرى، لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 10:00 مساءً.
أما حديقتا الأمير هاشم وحطين للطيور، فستكونان مفتوحتين أمام الزوار من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 7:00 مساءً طيلة أيام العيد.
كما أشارت الأمانة إلى جاهزية 14 متنزهًا تابعًا لها لاستقبال المواطنين، مؤكدة حرصها على توفير بيئة آمنة ونظيفة للعائلات لقضاء عطلة عيد الأضحى.
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