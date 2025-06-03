الثلاثاء 2025-06-03 04:51 م
 

إعلان هام من أمانة عمان حول دوام المسالخ خلال العيد

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الثلاثاء، 03-06-2025 01:48 م
الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن دوام دائرة المسالخ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ابتداءً من فجر أول أيام العيد وحتى غروب اليوم الخامس، وذلك كالمعتاد، لتقديم خدمات المعاينة والفحص للحوم الطازجة المبردة والمفرغة من الهواء، والأسماك، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.اضافة اعلان


وأكدت الأمانة أن دائرة المسالخ ستقوم باستقبال أضاحي المواطنين والجمعيات المختلفة خلال أيام العيد، وعلى مدار الساعة، مع استمرار عمل سوق اللحوم المركزي لتزويد الأسواق المحلية بالاحتياجات اليومية من اللحوم.

كما أوضحت أنه، ومن خلال نقابة الأطباء البيطريين، سيتم فحص الأضاحي في مواقع الحظائر المعتمدة لبيع وذبح الأضاحي، والتي سبق وأن أعلنت عنها الأمانة.

وفي سياق متصل، أكدت الأمانة جاهزية الحدائق العامة، وعددها 141 حديقة أحياء، بالإضافة إلى 5 حدائق كبرى، لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 10:00 مساءً.

أما حديقتا الأمير هاشم وحطين للطيور، فستكونان مفتوحتين أمام الزوار من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 7:00 مساءً طيلة أيام العيد.

كما أشارت الأمانة إلى جاهزية 14 متنزهًا تابعًا لها لاستقبال المواطنين، مؤكدة حرصها على توفير بيئة آمنة ونظيفة للعائلات لقضاء عطلة عيد الأضحى.
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين عاجل 58 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس أركان الدفاع الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا

البترا

أخبار محلية تنشيط السياحة حول حفل البترا: نرفض إقامة الفعاليات الخادشة للحياء

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير العمل يبحث مع نظيره اللبناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا

عتةى

فيديو منوع افضل حارق للدهون !

يقبف

فيديو منوع العدو الأكبر للنجاح !

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال فترة عيد الأضحى



 
 





الأكثر مشاهدة