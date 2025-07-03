إعلان هام من الترخيص لسكان الزرقاء واربد

11:22 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات الترخيص والفحص الفني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي، إذ سيتم افتتاح محطة الترخيص على أوتوستراد عمّان – الزرقاء، بالقرب من سلطة المياه / مديرية المشاغل والصيانة، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 6/7/2025، ومن الساعة الثالثة عصرًا إلى الثامنة مساءً. اضافة اعلان





وتأتي إطلاق هذه الخدمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة المياه وأمانة عمّان والاتحاد العام لشركات التأمين، للتسهيل على المواطنين وتقديم كافة خدمات الترخيص بعد ساعات العمل، وبعد الإقبال على المحطّات المسائية التي تم افتتاحها سابقًا.



وستقدّم المحطة خدماتها لمستخدمي طريق أوتوستراد الزرقاء وقاطني المناطق القريبة منه.



وتقدّم المحطة كافة خدمات الترخيص باستثناء الفحص العملي والنظري، مثل الفحص الفني وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة، والرهن، وفك الرهن، ونقل الملكية، وغيرها من الخدمات.



وسيتم تحويل محطة ترخيص بني كنانة إلى محطة مسائية وضمن التوقيت ذاته، بعد دراسة الواقع العملي والأثر الإيجابي على تقديم الخدمة المثلى للمواطنين من سكان المنطقة.



ويُشار إلى أنه ومع افتتاح هاتين المحطتين المسائيتين، سيصبح عدد المحطات المسائية العاملة عشر محطات ترخيص، توزّعت في المناطق التالية:



صويلح – مقابل المركز الأمني

أبو نصير – ساحة المركز الأمني

جسر مادبا – مقابل قضائية الدوريات الخارجية

متنزّه غمدان – مقابل الدفاع المدني

القطرانة – بالقرب من مديرية زراعة القطرانة

العقبة – المنطقة الحرفية

محطة طريق عمّان – إربد / بالقرب من جامعة فيلادلفيا

محطة الشمال – مدينة إربد / بالقرب من أكاديمية إديسون

أوتوستراد عمّان – الزرقاء / بالقرب من سلطة المياه

بني كنانة – ساحة المركز الأمني



