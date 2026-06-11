الخميس 2026-06-11 12:44 م

إعلان هام من التعليم العالي حول منح ماجستير ودكتوراه

إعلان هام من التعليم العالي حول منح ماجستير ودكتوراه
إعلان هام من التعليم العالي حول منح ماجستير ودكتوراه
 
الخميس، 11-06-2026 11:06 ص
الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم لبرنامج المنح الدراسية والتنقل الأكاديمي الدولي (GCUB-MOB) البرازيلي في برنامجي (الماجستير والدكتوراه)، الذي تنفذه مجموعة التعاون الدولي للجامعات البرازيلية بالتعاون مع عدد من الجامعات البرازيلية للعام الجامعي 2026/2027.اضافة اعلان


مزايا المنحة الدراسية

تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري، الاستفادة من الخدمات الجامعية المختلفة بما فيها المطاعم الجامعية والخدمات الطلابية.

آلية التقديم

على الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية تقديم طلباتهم وإرفاق الوثائق المطلوبة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://mob.gcub.org.br/inscricao.php

 كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمنحة الدراسية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.gcub.org.br
فترة تقديم الطلبات
تنتهي فترة استقبال الطلبات بتاريخ 6-7-2026

ملاحظات هامة

للاطلاع على قائمة الجامعات البرازيلية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.
 
 


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