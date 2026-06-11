إعلان هام من التعليم العالي حول منح ماجستير ودكتوراه

مزايا المنحة الدراسية
تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري، الاستفادة من الخدمات الجامعية المختلفة بما فيها المطاعم الجامعية والخدمات الطلابية.
آلية التقديم
على الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية تقديم طلباتهم وإرفاق الوثائق المطلوبة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://mob.gcub.org.br/inscricao.php
كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمنحة الدراسية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.gcub.org.br
فترة تقديم الطلبات
تنتهي فترة استقبال الطلبات بتاريخ 6-7-2026
ملاحظات هامة
للاطلاع على قائمة الجامعات البرازيلية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.
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