إعلان هام من التعليم العالي حول نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية

وذكرت الوزارة أن عدد الطلبة المرشحين للمرحلة الأولى بلغ (600) طالب ممن استكملوا طلبات التسجيل للمنحة، تمهيداً لدراسة ملفاتهم من قبل الجامعات الهنغارية، على أن يتم قبول (400) طالب منهم بشكل نهائي.
وأكدت الوزارة أن هذه المنح تأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الأردن وهنغاريا، وإتاحة فرص تعليمية متميزة للطلبة الأردنيين في مختلف التخصصات.
للاطلاع على تفاصيل النتائج وآلية متابعة الطلبات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي:
https://www.mohe.gov.jo/AR//NewsDetails/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A_20262027
-
-
-
-
-
-
-
-
-
