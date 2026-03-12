الخميس 2026-03-12 02:18 م

إعلان هام من التنفيذ القضائي

الوكيل الإخباري-  أظهرت إحصاءات إدارة التنفيذ القضائي ارتفاع استجابة المواطنين للإشعارات الصادرة بحقهم خلال الشهر الثاني من العام الحالي، حيث استجاب 27.5% من المواطنين للإشعارات المرسلة عبر الرسائل النصية، لإبلاغهم بالطلبات القضائية الموجهة إليهم.اضافة اعلان


ويعكس هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا في الوعي القانوني لدى المواطنين، والتزامًا متزايدًا بمسؤولية السداد واحترام القانون.

وأكدت إدارة التنفيذ القضائي أن الالتزام بالمواعيد يعد مسؤولية وطنية قبل أن يكون قانونية، داعية الجميع إلى متابعة إشعاراتهم والتعاون لضمان سرعة إنجاز الإجراءات القانونية.
 
 


