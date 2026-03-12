إعلان هام من التنفيذ القضائي

ويعكس هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا في الوعي القانوني لدى المواطنين، والتزامًا متزايدًا بمسؤولية السداد واحترام القانون.
وأكدت إدارة التنفيذ القضائي أن الالتزام بالمواعيد يعد مسؤولية وطنية قبل أن يكون قانونية، داعية الجميع إلى متابعة إشعاراتهم والتعاون لضمان سرعة إنجاز الإجراءات القانونية.
