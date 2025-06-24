الثلاثاء 2025-06-24 02:50 م
 

إعلان هام من الجمارك الأردنية

دائرة الجمارك الأردنية
الجمارك الأردنية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 01:40 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت الجمارك الأردنية عن تعطل النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الخدمة للإخوة المواطنين جراء خلل فني مفاجىء و توقف تقديم الخدمات الإلكترونية في مركز جمرك العمري، وذلك نتيجة عطل فني في النظام.

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وتنوه الجمارك الاردنية  أنه يجري حاليًا العمل من قبل الفرق الفنية المختصة على إصلاح الخلل في أقرب وقت ممكن وبالسرعة القصوى.


وتؤكد أن كوادرها في المركز الجمركي المذكور مستمرة في أداء مهامها يدويًا لتسيير العمل وخدمة المراجعين دون تأخير، لحين عودة النظام إلى العمل بشكل طبيعي وتم تفعيل خطة الطواريء ولحين انجاز كافة المعاملات الجمركية في المركز المعني.

 
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