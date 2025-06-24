إعلان هام من الجمارك الأردنية

الوكيل الإخباري- اعلنت الجمارك الأردنية عن تعطل النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الخدمة للإخوة المواطنين جراء خلل فني مفاجىء و توقف تقديم الخدمات الإلكترونية في مركز جمرك العمري، وذلك نتيجة عطل فني في النظام.

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وتنوه الجمارك الاردنية أنه يجري حاليًا العمل من قبل الفرق الفنية المختصة على إصلاح الخلل في أقرب وقت ممكن وبالسرعة القصوى.