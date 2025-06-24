إعلان هام من الجمارك الأردنية

وتنوه الجمارك الاردنية أنه يجري حاليًا العمل من قبل الفرق الفنية المختصة على إصلاح الخلل في أقرب وقت ممكن وبالسرعة القصوى.
وتؤكد أن كوادرها في المركز الجمركي المذكور مستمرة في أداء مهامها يدويًا لتسيير العمل وخدمة المراجعين دون تأخير، لحين عودة النظام إلى العمل بشكل طبيعي وتم تفعيل خطة الطواريء ولحين انجاز كافة المعاملات الجمركية في المركز المعني.
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