إعلان هام من السفارة الأردنية في واشنطن لجماهير النشامى

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الوكيل الإخباري- دعت السفارة الأردنية في واشنطن الجماهير الأردنية التي ستؤازر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري إلى الالتزام بإجراءات السلامة والتعليمات التنظيمية الخاصة بالمباراة المقررة على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، ضمن منافسات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وأكدت السفارة، في إعلان نشرته عبر منصاتها، أهمية الحضور المبكر إلى الملعب لتجنب الازدحام والتأخير، والاحتفاظ بنسخة من جواز السفر أو الهوية الشخصية، إلى جانب شحن الهواتف المحمولة وتفعيل خدمات الموقع، وتحديد نقطة تجمع مسبقة مع أفراد العائلة أو الأصدقاء في حال الانفصال.



كما دعت الجماهير إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والمنظمين داخل الملعب وخارجه، واستخدام وسائل النقل العامة أو النقل التشاركي لتفادي الازدحام المتوقع.



وحذرت السفارة من حمل المواد الخطرة أو الأدوات الحادة والألعاب النارية، وعدم تسليم المقتنيات الشخصية لأي شخص مجهول، مع ضرورة الانتباه للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، واتباع مخارج الطوارئ في حال حدوث تدافع أو أي حالة طارئة.



ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية للمواجهة المقررة عند السادسة صباح الثلاثاء 23 حزيران بتوقيت الأردن، على استاد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.



وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في كأس العالم 2026 بالخسارة أمام النمسا بنتيجة 1-3، فيما فازت الأرجنتين على الجزائر 3-0 ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضاً منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.



ويختتم النشامى مشوارهم في دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين عند الخامسة من صباح الأحد 28 حزيران بتوقيت الأردن على ملعب دالاس.





