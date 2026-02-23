إعلان هام من القوات المسلحة حول الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم

03:32 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / دائرة التعبئة والجيش الشعبي، الاثنين، موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم من مواليد عام 2007. اضافة اعلان





وقالت دائرة التعبئة والجيش الشعبي، في بيان مقتضب، إنه تقرر أن يكون موعد التحاق مكلفي خدمة العلم من مواليد عام 2007، والذين جرى استدعاؤهم للدفعة الثانية، السبت 20 حزيران 2026.

المملكة









