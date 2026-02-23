إعلان هام من القوات المسلحة حول الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم

وقالت دائرة التعبئة والجيش الشعبي، في بيان مقتضب، إنه تقرر أن يكون موعد التحاق مكلفي خدمة العلم من مواليد عام 2007، والذين جرى استدعاؤهم للدفعة الثانية، السبت 20 حزيران 2026.
المملكة
-
أخبار متعلقة
-
مجلس التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات
-
ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء
-
الخارجية الأردنية تؤكد دعمها لسيادة الكويت ووحدة أراضيها
-
اتحاد العمال يحذر من تحميل المشتركين أعباء إصلاح الضمان الاجتماعي
-
إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات الشخصية تجريبيا
-
الوطني لتطوير المناهج: تطوير التعليم عملية مستمرة لضمان جودة التعلم
-
سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب