 
الخميس 2024-10-17 02:37 م
 
 

إعلان هام من مركز الخدمات الحكومية بشأن تأجيل دفتر العلم

دفتر العلم
دفتر العلم
الخميس، 17-10-2024 12:54 م

الوكيل الإخباري-  أكد مركز الخدمات الحكومية ، اليوم الخميس انه يجب اخذ موعد مسبق لخدمة تأجيل دفتر العلم.

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وقال المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" "يرجى اخذ موعد مسبق من خدمة مواعيدي من تطبيق سند للاستفادة من خدمة تأجيل دفتر العلم في مراكز الخدمات الحكومية لخدمة المواطنين حسب المعايير للمراكز بالسرعة والجودة المطلوبة".

 
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