إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي

الوكيل الإخباري- تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه وانفاذاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، فإن أي طالب من ذوي الإعاقة يرغب بالمنافسة على المقاعد المخصصة لهم ضمن السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية، أو الراغبين بالحصول على الاستثناء المنصوص عليه في السياسة العامة للتجسير، أو الراغبين بالحصول على الخصم المحدد على الرسوم الجامعية الذي ينص عليه القانون في البرنامجين العادي، أو الموازي، ضرورة تقديم طلب للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على البطاقة التعريفية، وذلك من خلال الدخول الى الرابط التالي (على أن يتم الدخول باستخدام أجهزة الحاسوب الشخصية) https://hcd.jo ومراجعة المجلس على عناوين مكاتب الارتباط المعلن عنها أدناه بعد التسجيل على الرابط لإعطائهم الأولوية في الحصول على التشخيص، علماً بأنه لن يتم اعتبار الطالب ضمن ذوي الإعاقة إذا لم يكن حاصلاً على البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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عناوين مكاتب البطاقة التعريفية لمنح الأولوية للتقديم للراغبين في المنافسة على القبول الموحد:



• مكتب ارتباط إقليم الشمال الواقع في شرق مجمع سفريات عمان الجديد خلف حلويات حليم 027249717 فرعي 107



• مكتب ارتباط إقليم الجنوب الواقع في الكرك - الثنية 032387482 فرعي 609



• وحدة البطاقة التعريفية والخدمات الواقعة في عرجان - مجمع الأمير رعد بن زيد - شارع كلية الرياضة 065507350 فرعي 504