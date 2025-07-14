إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي

عناوين مكاتب البطاقة التعريفية لمنح الأولوية للتقديم للراغبين في المنافسة على القبول الموحد:
• مكتب ارتباط إقليم الشمال الواقع في شرق مجمع سفريات عمان الجديد خلف حلويات حليم 027249717 فرعي 107
• مكتب ارتباط إقليم الجنوب الواقع في الكرك - الثنية 032387482 فرعي 609
• وحدة البطاقة التعريفية والخدمات الواقعة في عرجان - مجمع الأمير رعد بن زيد - شارع كلية الرياضة 065507350 فرعي 504
• قسم التعليم العالي/ مديرية متابعة خطة التعليم الدامج 06265538610 فرعي 253
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