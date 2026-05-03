الأحد 2026-05-03 03:23 م

إعلان هام من وزارة التربية لجميع طلبة الثانوية العامة في المملكة

الأحد، 03-05-2026 02:15 م
الوكيل الإخباري-   دعت وزارة التربية والتعليم، الطلبة المسجلين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 إلى الاطلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن بإمكان المشتركين معرفة تفاصيل امتحاناتهم من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني المخصص، وإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد، حيث ستظهر لهم المعلومات المتعلقة بـرقم الجلوس، واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان، وموقع القاعة الجغرافي، إضافة إلى المباحث التي قاموا بتسجيلها.

وأكدت الوزارة ضرورة تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، للتأكد من صحة المباحث المدرجة ضمن طلبات الاشتراك.

وأشارت إلى أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب عبر الخانة المخصصة على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 أيار 2026.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، متمنيةً للطلبة التوفيق والنجاح في امتحاناتهم المقبلة.


