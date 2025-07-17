إعلان هام من وزارة التربية والتعليم حول مستحقات المعلمين بعد حل النقابة

وبيّن حياصات أن جميع الاقتطاعات المالية التي حصلت لصالح نقابة المعلمين الأردنيين، بالاستناد إلى قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ستُعاد إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور قرار من قبل المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة (2011) وتعديلاته.
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