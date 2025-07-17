إعلان هام من وزارة التربية والتعليم حول مستحقات المعلمين بعد حل النقابة

05:06 م

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الوكيل الإخباري- أكّد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم محمود حياصات أنه سيتم إعادة جميع المبالغ المُقتطعة من المعلمين لصالح النقابة إلى مستحقيها حسب الأصول، اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية المتعلّق بعدم دستورية قانون النقابة بتاريخ 2025/7/17. اضافة اعلان





وبيّن حياصات أن جميع الاقتطاعات المالية التي حصلت لصالح نقابة المعلمين الأردنيين، بالاستناد إلى قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ستُعاد إلى مستحقيها.



وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور قرار من قبل المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة (2011) وتعديلاته.