إعلان هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وقال أمين عام الوزارة / رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، إن إطلاق هذه المنصة يأتي انطلاقاً من إيماننا العميق بتميّز مؤسسات التعليم العالي الأردنية ونوعية خريجيها من الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الذين تخرجوا من هذه المؤسسات من مختلف جنسيات العالم.
وتهدف المنصة إلى تسليط الضوء على هؤلاء الخريجين، والتميّز الذي حققوه في مختلف مجالات الحياة، وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات ضمن قاعدة بيانات خاصة بهم.
وأضاف الدبعي أن البيانات التي سيتم جمعها من خلال هذه المنصة سيتم استخدامها للترويج للجامعات الأردنية، إضافةً إلى توفير فرصة للطلبة الدارسين حالياً، أو الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الأردنية مستقبلاً، للاطلاع على تجارب من سبقوهم من المتميزين، حيث سيتم الربط بين هذه البيانات ونظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، بحيث سيظهر للطالب الوافد الذي يرغب بالدراسة في تخصص محدد في إحدى الجامعات الأردنية أسماء وبيانات الطلبة المتميزين الذين تخرجوا من نفس التخصص/الجامعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط للانضمام لعائلة التميّز (أنتم سفراء الأردن) من خلال هذه المنصة أن يكون المتميز طالباً وافداً (غير أردني)، خريج إحدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية، بغض النظر عن الجنسية أو الدرجة الجامعية (دبلوم متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه)، منذ بدء قطاع التعليم العالي في الأردن عام 1962.
كما يشترط أن يكون التميّز مرتبطًا بمجالات التميز ذات العلاقة التي تم تحديدها (الريادة والابتكار، المجال التعليمي، العلمي، البيئي، الصحي، الاجتماعي، التدريبي، السياحي، الثقافي، الفني، الرياضي)، وليس مبنياً على التحصيل الأكاديمي فقط، ويجب أن يُقدّم المُتميز الأدلة المعززة لتميّزه في المجال الذي يتقدم فيه، وأن يكون التميز مستداماً أو منطلقاً لتحقيق تميز جديد، إضافةً إلى موافقته على تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة، مع منحها الحق في استخدام هذه البيانات ونشرها على المنصة.
وستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمخاطبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للتعميم على جميع السفارات والممثليات الأردنية في مختلف دول العالم، لنشر رابط المنصة والترويج لها.
للدخول إلى منصة تميّز:
https://tamayyoz.mohe.gov.jo/
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