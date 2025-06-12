إعلان هام من وزير العمل حول عمالة الأطفال

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الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الوزارة حريصة على الحد من عمل الأطفال، وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي، وهو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل. اضافة اعلان





وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام، من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال، وتعد وزارة العمل عضواً رئيسياً فيها. ويحمل شعار الحملة لهذا العام: "طفل يتعلم.. أردن يتقدم".



وبيّن أن قانون العمل جاء منسجماً مع الاتفاقيتين الدوليتين للعمل؛ الأولى رقم 138 الخاصة بـ"الحد الأدنى لسن الاستخدام"، والثانية رقم 182 الخاصة بـ"حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال"، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشرة من عمره، على أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وألا يتم تشغيله ليلاً أو في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.



ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك والدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل، لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة، وكذلك أصحاب العمل.



ونوّه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت يوم الأربعاء الموافق 2025/6/11 على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال، وزيادة التزام أصحاب العمل بتطبيق القانون.



كما تطلق الوزارة أيضاً حملة توعوية في كافة المحافظات، بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم، وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل. وأشار إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان، حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.



وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الأطفال، مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها.