الأربعاء 2025-12-31 07:28 م

"إعمار اربد": افتتاح تجريبي للقاعة متعددة الأغراض غدا

ل
أرشيفية
الأربعاء، 31-12-2025 06:49 م

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار إربد، المهندس منذر بطاينة، إن الافتتاح التجريبي للقاعة متعددة الأغراض "المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية" في حدائق الملك عبدالله الثاني، سيكون غدا الخميس في تمام 4 عصرا، بحضور رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة.

اضافة اعلان


وأضاف أنه سيقام غدا معرض يشتمل على صناعات غذائية منزلية، ومنتجات زراعية موسمية، ومنتجات مطابخ إنتاجية، ومطرزات، وأعمال خشبية وأشغال يدوية وحرفية، وتنسيق زهور وشموع، ونباتات عطرية ومنتجات عناية طبيعية وأكسسوارات مصنعة محليا.


وبين أن المؤسسة تهدف من الافتتاح التجريبي إلى قياس مدى تفاعل الجمهور وتطوير الخدمات المقدمة، داعيا المواطنين إلى زيارة المعرض والاطلاع على جودة معروضاته بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الكفاءات المحلية في المحافظة.


وأشار البطاينة، إلى أن مجمع المعارض، (المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية) في إربد، أنشئ على مساحة 4500 متر مربع بتكلفة تجاوزت 3 ملايين دينار، ويتكون من 3 طوابق ويشتمل على قاعات لعرض المنتجات، ومساحة مخصصة للمطابخ الإنتاجية، ومسرح خارجي، وركن مخصص لبيع المنتجات، وقاعات اجتماعات، وغيرها من المرافق الخدمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

خطة أمنية ومرورية ليلة رأس السنة

أخبار محلية خطة أمنية ومرورية ليلة رأس السنة

ا

عربي ودولي صحيفة: بلجيكا وفرنسا تعارضان حظر استيراد اليورانيوم من روسيا

صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية الخاص بالعام 2025

أخبار محلية صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية الخاص بالعام 2025

ل

أخبار محلية إنجازات تشريعية وخدمية تعزز جودة الرعاية الصحية

"سلطة العقبة": تعديل مدة صلاحية إذن الأشغال للخدمات لتصبح 5 أعوام

أخبار محلية "سلطة العقبة": تعديل مدة صلاحية إذن الأشغال للخدمات لتصبح 5 أعوام

تحذير هام من الإدارة المحلية لجميع المواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي

أخبار محلية تحذير هام من الإدارة المحلية لجميع المواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي

ل

أخبار محلية "إعمار اربد": افتتاح تجريبي للقاعة متعددة الأغراض غدا

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

أخبار محلية لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري



 






الأكثر مشاهدة