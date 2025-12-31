"إعمار اربد": افتتاح تجريبي للقاعة متعددة الأغراض غدا

وأضاف أنه سيقام غدا معرض يشتمل على صناعات غذائية منزلية، ومنتجات زراعية موسمية، ومنتجات مطابخ إنتاجية، ومطرزات، وأعمال خشبية وأشغال يدوية وحرفية، وتنسيق زهور وشموع، ونباتات عطرية ومنتجات عناية طبيعية وأكسسوارات مصنعة محليا.
وبين أن المؤسسة تهدف من الافتتاح التجريبي إلى قياس مدى تفاعل الجمهور وتطوير الخدمات المقدمة، داعيا المواطنين إلى زيارة المعرض والاطلاع على جودة معروضاته بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الكفاءات المحلية في المحافظة.
وأشار البطاينة، إلى أن مجمع المعارض، (المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية) في إربد، أنشئ على مساحة 4500 متر مربع بتكلفة تجاوزت 3 ملايين دينار، ويتكون من 3 طوابق ويشتمل على قاعات لعرض المنتجات، ومساحة مخصصة للمطابخ الإنتاجية، ومسرح خارجي، وركن مخصص لبيع المنتجات، وقاعات اجتماعات، وغيرها من المرافق الخدمية.
