"إعمار اربد": افتتاح تجريبي للقاعة متعددة الأغراض غدا

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار إربد، المهندس منذر بطاينة، إن الافتتاح التجريبي للقاعة متعددة الأغراض "المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية" في حدائق الملك عبدالله الثاني، سيكون غدا الخميس في تمام 4 عصرا، بحضور رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة.

وأضاف أنه سيقام غدا معرض يشتمل على صناعات غذائية منزلية، ومنتجات زراعية موسمية، ومنتجات مطابخ إنتاجية، ومطرزات، وأعمال خشبية وأشغال يدوية وحرفية، وتنسيق زهور وشموع، ونباتات عطرية ومنتجات عناية طبيعية وأكسسوارات مصنعة محليا.



وبين أن المؤسسة تهدف من الافتتاح التجريبي إلى قياس مدى تفاعل الجمهور وتطوير الخدمات المقدمة، داعيا المواطنين إلى زيارة المعرض والاطلاع على جودة معروضاته بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الكفاءات المحلية في المحافظة.