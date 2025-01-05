"إعمار الطفيلة" تباشر بإجراءات مشروع المدرسة النموذجية

وقال رئيس مجلس المؤسسة مصطفى العوران، إن المؤسسة عملت على استكمال مراحل المشروع ليكون مدرسة نموذجية تشتمل على المرافق كافة، وفق أفضل المواصفات الفنية، حيث تمكنت من الحصول على تمويل مالي لتوفير مرافق تعليمية مميزة في منطقة (العيص).
وأشار إلى التنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان العامة للسير في إجراءات طرح عطاء تنفيذ المشروع الذي يعتبر من أبرز مطالب واحتياجات أبناء المحافظة، حيث تم طرح العطاء أخيرًا ليصار إلى المباشرة في تنفيذه لخدمة المجتمع المحلي.
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