"إعمار الطفيلة" تباشر بإجراءات مشروع المدرسة النموذجية

الوكيل الإخباري- باشرت مؤسسة إعمار الطفيلة إجراءات استكمال مراحل مشروع مدرسة الطفيلة النموذجية من خلال طرحها لعطاء مركزي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبتكلفة 2,1 مليون دينار، كمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

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وقال رئيس مجلس المؤسسة مصطفى العوران، إن المؤسسة عملت على استكمال مراحل المشروع ليكون مدرسة نموذجية تشتمل على المرافق كافة، وفق أفضل المواصفات الفنية، حيث تمكنت من الحصول على تمويل مالي لتوفير مرافق تعليمية مميزة في منطقة (العيص).