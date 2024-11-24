إغلاقات جزئية وتحويل للسير في عمّان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن البدء في الحزمة الأولى من مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور بمحافظة العاصمة عمّان، الذي يشمل 5 جسور: جسر الفردوس بمنطقة مرج الحمام، جسر الدوار الثامن، جسر مأدبا، جسر جامعة الإسراء، وجسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي.

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وأضافت الوزارة في بيان، الأحد، أن أعمال العطاء تشمل كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية ودهان العناصر الإنشائية وعناصر السلامة المرورية واستبدال فواصل التمدد القائمة والمتضررة بفواصل تمدد جديدة وصيانة العوارض القائمة والعناصر الإنشائية والحواجز المعدنية للجسور والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا.



وأشارت إلى أنه سيتم البدء بكشط الخلطة الإسفلتية أعلى الجسور وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية سطحية جديدة بداية من جسر الفردوس مرج الحمام وجسر مأدبا.



وبينت وزارة الأشغال أنه نظرا لأهمية الجسور التي سيبدأ العمل عليها اعتبارا من مساء يوم غد الاثنين حتى الأول من الشهر المقبل، سيكون العمل ليلا بحيث يبدأ عند الساعة الحادية عشرة مساء حتى السادسة صباحا.



سيتم إغلاق السير جزئيا لجسر الفردوس بداية من المسرب الأيمن ومن ثم الأيسر ولمدة (3) أيام متتالية، وإغلاق السير إغلاقا كاملا أعلى جسر مأدبا بداية باتجاه محافظة مأدبا وتحويل السير أسفل الجسر ومن ثم باتجاه خريبة السوق وتحويل السير أسفل الجسر وحسب المخططات الكروكية ولمدة (3) أيام متتالية.



كما أعلنت الوزارة أنه بالتعاون مع إدارة السير المركزية وإدارة الدوريات الخارجية عن إجراء تحويلات مرورية حسب نموذج التحويلة المرفق، اعتبارا من مساء الاثنين، وستعمل الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بعناصر السلامة العامة كافة.