إغلاقات وتحويلات في هذه المنطقة لغايات أعمال التوسعة .. تفاصيل

11:51 ص

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الوكيل الإخباري- تقوم أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع إدارة السير، بإغلاق محيط جسر المحطة بشارع الجيش لغايات أعمال التوسعة وتطوير منطقة المحطة ضمن منطقة بسمان، وذلك اعتبارًا من فجر يوم السبت الموافق 2025/6/14 ولمدة (5) أيام. اضافة اعلان





وتنوه الأمانة إلى أنه سيتم إغلاق محيط جسر المحطة، مشيرة إلى ضرورة التزام المواطنين بالطرق البديلة، والتي تشمل تحويل السير القادم من شارع رفيفان المجالي يسارًا ومن ثم يمينًا باتجاه شارع عوف بن الحارث للوصول إلى الأحياء السكنية والمحلات التجارية.



وتحويل السير القادم من الزرقاء عبر شارع الجيش إلى أعلى جسر المحطة باتجاه جسر النشا للوصول إلى شارع الملك عبدالله الأول وشارع الفروسية.



وتحويل السير القادم من شارع الفروسية يسارًا باتجاه شارع الملك عبدالله الأول باتجاه إشارات النشا، ومن ثم يمينًا إلى جسر النشا والعودة إلى شارع الجيش.



وبالنسبة للسير القادم من وسط البلد/ شارع الجيش، للدوران والدخول إلى منطقة المحطة، الاتجاه يمينًا نحو شارع الملك عبدالله الأول باتجاه إشارات النشا، ومن ثم الانعطاف يمينًا باتجاه شارع الاستقلال، ومن ثم الانعطاف يمينًا نحو شارع رفيفان المجالي/ منطقة المحطة.



من جهته، أوضح مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمّان، المهندس شادي الروابدة، أن الأمانة، وبالتعاون مع إدارة السير، ستقوم بتوفير وسائل السلامة المرورية مع تواجد كوادر إدارة السير بمواقع الإغلاق والطرق البديلة.