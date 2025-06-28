إغلاقات وتحويلات مرورية على الطريق الصحراوي

وأوضحت الإدارة أن نقطة بداية الإغلاق ستكون عند منطقة دبة حانوت / العقبة في المسرب المتجه إلى العاصمة عمان، على أن تمتد أعمال الصيانة حتى رأس النقب في المسرب المتجه أيضًا نحو عمان.
ودعت إدارة الدوريات السائقين إلى استخدام الطريق البديل عن طريق تحويل السير صعودًا باتجاه عمان عبر النقب القديم، مؤكدة وجود دوريات في الموقع لتقديم الإرشاد والدلالة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.
وناشدت الإدارة جميع سالكي الطريق الالتزام بتعليمات رجال الأمن في الموقع حفاظًا على السلامة وحسن انسياب حركة المرور.
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