إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق (عمان - السلط) فجر الجمعة

وقد عملت الوزارة على تجهيز التحويلات المرورية بكافة متطلبات السلامة العامة واللوحات الإرشادية، لضمان انسيابية المرور، داعيةً مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية والأجهزة الأمنية، والتقيد بقواعد القيادة الآمنة، حفاظًا على سلامة الجميع في الموقع.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن البنك التجاري بعد حادثة السطو في المفرق
-
تعديل رسمي على تعرفة المياه المسالة بطرق غير قانونية
-
وزير العمل يوقع اتفاقية فرع إنتاجي جديد في بلعما لتشغيل 60 أردنيًا
-
ولي العهد يعزي العيسوي بوفاة شقيقته
-
تعليمات جديدة لتأجيل خدمة العلم للمقيمين خارج المملكة لعام 2026
-
مندوبًا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى احتفال "الأوقاف" بذكرى الإسراء والمعراج
-
الهلال الأحمر يسيّر رحلة عمرة للأطفال الأيتام
-
رئيس الوزراء يشكر نظيره اللبناني على حفاوة الاستقبال