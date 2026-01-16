إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير، عن بدء تنفيذ أعمال تركيب جسر مشاة معدني على طريق عمان- السلط مقابل قصر العدل في محافظة البلقاء.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الأعمال ستشمل إغلاقاً مؤقتاً لحركة السير بشكل كامل في كلا الاتجاهين تباعاً، بالإضافة إلى إغلاق نفق الدبابنة وتحويل حركة المرور إلى أعلاه، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة من فجر اليوم الجمعة وحتى ساعات الصباح وحسب مقتضيات العمل والظروف الجوية.