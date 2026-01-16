إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الأعمال ستشمل إغلاقاً مؤقتاً لحركة السير بشكل كامل في كلا الاتجاهين تباعاً، بالإضافة إلى إغلاق نفق الدبابنة وتحويل حركة المرور إلى أعلاه، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة من فجر اليوم الجمعة وحتى ساعات الصباح وحسب مقتضيات العمل والظروف الجوية.
وأشارت الوزارة، إلى أنها عملت على تجهيز التحويلات المرورية بكافة متطلبات السلامة العامة واللوحات الإرشادية لضمان انسيابية المرور، داعيةً مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية والأجهزة الأمنية والتقيد بقواعد القيادة الآمنة حفاظاً على سلامة الجميع في الموقع.
